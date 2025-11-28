JPNN.com

Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri

Jumat, 28 November 2025 – 17:30 WIB
Venue Stadion Segiri, Samarinda, siap menyambut laga Borneo FC kontra Bali United, Minggu (30/11) lusa. Kedua kesebelasan ditinggal sejumlah pilar menjelang laga penting ini. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini.

Pemuncak klasemen Super League 2025-2026 Borneo FC dijadwalkan menantang pemegang gelar juara Liga 1, Bali United, di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (30/11) sore.

Pertandingan ini menjadi penegas status Borneo FC sebagai pemuncak klasemen.

Namun, kedua kesebelasan sama-sama merugi pada laga tersebut.

Pasalnya, sejumlah pemain muda dari kedua kesebelasan dipastikan absen.

Dari kubu tuan rumah Borneo FC, dipastikan tak bisa diperkuat duo pemain belakang Rivaldo Pakpahan dan Alfharezi Buffon serta kiper Daffa Fasya.

Bali United juga tak bisa diperkuat tiga pemain mudanya, yakni bek tengah Kadek Arel, penyerang sayap Rahmat Arjuna dan striker Jens Raven.

Mereka dipastikan absen bukan karena cedera, melainkan harus membela Timnas U22 Indonesia bertarung di ajang SEA Games 2025 Thailand.

