Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta

Jumat, 28 November 2025 – 09:48 WIB
Kiper Bali United Mike Houptmeijer menangkap bola setelah berusaha ditanduk pemain Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) sore. Komdis PSSI memberikan sanksi denda Rp 70 juta kepada Bhayangkara FC karena tujuh pemainnya mengantongi kartu kuning. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga Bhayangkara Presisi FC kontra Bali United telah berakhir.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion PKOR Lampung, pada Jumat (7/11) itu berakhir dengan skor 2 – 1 untuk kemenangan tuan rumah, Bhayangkara FC.

Dua gol tuan rumah The Guardian – julukan Bhayangkara FC dicetak Dendy Sulistyawan pada menit ke-4 dan Slavko Damjanovic menit ke-84.

Gol tunggal Bali United dicetak pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.

Meski menang, Bhayangkara FC harus merugi gegara Bali United.

Pasalnya, hasil sidang Komisi Disiplin (Komdis) PSSI pada Selasa (11/12) lalu menjatuhkan hukuman denda kepada Bhayangkara FC sebesar Rp 70 juta.

“Menjatuhkan denda Rp 70 juta kepada Bhayangkara FC karena ada tujuh pemainnya mendapatkan kartu kuning,” tulis Komdis PSSI dilansir dari laman federasi.

Tujuh pemain Bhayangkara FC yang mendapatkan kartu kuning itu antara lain Firza Andika, Ardi Idrus, Christian Ilic, Slavko Damjanovic, Lautaro Bellegia, Wahyu Subo Seto dan Shanyder Borgelin.

