Bukan Market Value, Ini Rahasia Borneo FC tak Kunjung Kalah di Super League

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC menjadi tim menakutkan musim ini.

Meski market value Borneo FC kalah dari Persib Bandung, Persija Jakarta hingga PSIM Yogyakarta, Borneo FC tampil impresif musim ini.

Borneo FC tampil sempurna, mencetak 11 kemenangan beruntun, belum pernah seri apalagi kalah.

Skuad Pesut Etam meruntuhkan rekor Persik Kediri, PSM Makassar dan Bali United yang tak pernah kalah dalam sembilan dan delapan pertandingan di Liga Indonesia.

Rekor apik ini menjadi modal penting Borneo FC menghadapi laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (30/11) lusa.

Pelatih Fabio Lefundes mengatakan performa impresif Borneo FC pada awal musim ini tidak lepas dari kerja keras tim pelatih.

“Saya apresiasi kepada staf kepelatihan saya yang telah menunjukkan pekerjaan bagus.

Mereka bisa memberi masukan penting dalam situasi sulit,” ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman ILeague.