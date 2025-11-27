JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad

Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad

Kamis, 27 November 2025 – 22:22 WIB
Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad - JPNN.com Bali
Kadek Arel dan Jens Raven menyapa suporter seusai laga. Dua pemain Bali United ini bersama Rahmat Arjuna masuk skuad Timnas U23 Indonesia proyeksi SEA Games 2025 di Thailand. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U23 Indonesia Indra Sjafri akhirnya merilis 23 pemain untuk proyeksi SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand.

23 pemain itu diumumkan Indra Sjafri, Kamis (27/11) lantaran, Jumat (28/11) besok skuad Garuda Muda terbang ke Thailand.

Timnas Indonesia bergabung di grup C bersama Filipina, Singapura dan Myanmar.

Baca Juga:

Indonesia direncanakan memulai laga perdana melawan Singapura tanggal 5 Desember mendatang.

23 pemain yang dipanggil Indra Sjafri terdiri dari klub-klub Super League dan diaspora yang berkompetisi di Eropa.

Nama-nama besar yang ikut laga uji coba kontra Timnas U23 Mali dipanggil kembali oleh Indra Sjafri, seperti Ivar Jenner hingga Mauro?Zijlstra.

Baca Juga:

Marcelino Ferdinand juga ikut dipanggil meski tidak ikut pada laga uji coba melawan Mali.

"Alhamdulillah proses pemusatan latihan di Jakarta sudah selesai.

23 pemain yang dipanggil Indra Sjafri untuk proyeksi SEA GAmes 2025 Thailand terdiri dari klub-klub Super League dan diaspora yang berkompetisi di Eropa.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Indra Sjafri Timnas U23 Indonesia Timnas Indonesia SEA Games 2025 bali united kadek arel Rahmat Arjuna Jens Raven Ivar Jenner Marselino Ferdinan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad - JPNN.com Bali
    Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad
  2. Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter

  3. Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali

    Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU