Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U23 Indonesia Indra Sjafri akhirnya merilis 23 pemain untuk proyeksi SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand.

23 pemain itu diumumkan Indra Sjafri, Kamis (27/11) lantaran, Jumat (28/11) besok skuad Garuda Muda terbang ke Thailand.

Timnas Indonesia bergabung di grup C bersama Filipina, Singapura dan Myanmar.

Indonesia direncanakan memulai laga perdana melawan Singapura tanggal 5 Desember mendatang.

23 pemain yang dipanggil Indra Sjafri terdiri dari klub-klub Super League dan diaspora yang berkompetisi di Eropa.

Nama-nama besar yang ikut laga uji coba kontra Timnas U23 Mali dipanggil kembali oleh Indra Sjafri, seperti Ivar Jenner hingga Mauro?Zijlstra.

Marcelino Ferdinand juga ikut dipanggil meski tidak ikut pada laga uji coba melawan Mali.

"Alhamdulillah proses pemusatan latihan di Jakarta sudah selesai.