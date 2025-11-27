Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter

JPNN.com

Kamis, 27 November 2025 – 21:59 WIB
Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, memimpin latihan anak asuhnya menjelang menghadapi Bali United. Fabio Lefundes berharap dukungan penuh dari suporter untuk memadati Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) sore. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini.

Pemuncak klasemen Super League 2025-2026 Borneo FC dijadwalkan menantang pemegang gelar juara Liga 1, Bali United, di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (30/11) sore.

Pertandingan ini menjadi penegas status Borneo FC sebagai pemuncak klasemen.

Baca Juga:

Mengingat pentingnya laga tersebut, pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes berharap dukungan penuh dari suporter untuk memadati Stadion Segiri, Samarinda.

Menurut Fabio Lefundes, dukungan suporter di tribune penonton menjadi faktor pembeda ketika Borneo FC bermain di kandang.

"Sekarang kami ada satu pertandingan melawan Bali (United).

Baca Juga:

Apa bedanya bermain di sini? Bedanya kami main lawan 11 orang, sementara kami 12," ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman klub.

Suporter, kata Fabio Lefundes, bakal menjadi pemain ke-12 tim dan bisa mempengaruhi performa tim saat melawan Bali United yang musim ini tampil loyo.

TAGS   Borneo FC bali united Borneo FC vs Bali United Skuad Pesut Etam Fabio Lefundes suporter Stadion Segiri Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

