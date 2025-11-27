JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

Kamis, 27 November 2025 – 13:40 WIB
Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen dalam masalah besar setelah gagal menghadirkan kemenangan demi kemenangan di kompetisi Super League 2025-2026. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Liga Indonesia sangat kejam, tidak hanya bagi pemain, tetapi juga pelatih.

Belum juga setengah kompetisi Super League 2025-2026 bergulir, sejumlah klub memecat pelatihnya dengan berbagai alasan.

Yang terakhir adalah pelatih Persebaya Eduardo Perez yang berakhir kontraknya di tengah jalan setengah skuad Bajol Ijo dipaksa bermain imbang oleh Arema FC.

Baca Juga:

Sebelumnya, kasus serupa menimpa Mario Lemos (Persijap), Alfredo Vera (Madura United) dan Eduardo Almeira (Semen Padang).

Nasib Peter de Roo bersama Persis Solo juga diujung tanduk setelah posisinya digantikan caretaker Tithan Suryata.

Melihat performa Bali United sekarang ini, posisi Johnny Jansen dalam bahaya.

Baca Juga:

Bagaimana tidak, dalam 12 pertandingan Super League 2025-2026, Johnny Jansen hanya bisa mengantarkan Bali United meraih tiga kali menang, lima kali seri dan empat kali kalah.

Performa buruk Bali United membuat suporter kecewa dan marah.

Belum juga setengah kompetisi Super League 2025-2026 bergulir, sejumlah klub memecat pelatihnya dengan berbagai alasan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Super League Super League 2025-2026 bali united Johnny Jansen Eduardo Perez Mario Lemos Alfredo Vera Eduardo Almeida Borneo FC Borneo FC vs Bali United

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali
    Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya
  2. Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United

  3. Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU