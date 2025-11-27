Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United

JPNN.com

Kamis, 27 November 2025 – 13:10 WIB
Pelatih Johnny Jansen buka suara dengan kondisi internal Bali United menjelang laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Borneo FCdi Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (30/11) depan. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen buka suara dengan kondisi internal Bali United menjelang laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (30/11) depan.

Menurut Johnny Jansen, hasil minor tiga laga terakhir mempengaruhi ruang ganti tim.

Para pemain tidak puas dengan performa tim yang dua kali bermain buruk di kandang, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, saat kalah dari Persib Bandung dan ditahan imbang Persis Solo.

Sebelumnya, Bali United kalah pada laga tandang melawan Bhayangkara FC di Stadion PKOR Pemuda, Lampung.

“Kendala terbesar kami adalah mencetak gol,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, ini menyadari Bali United bukan tim yang garang di depan gawang lawan.

Buktinya, dalam 12 laga terakhir, pemain Bali United baru mencetak 15 gol, sementara gawang Mike Houptmeijer dibobol 18 kali.

Statistik ini seperti tidak mencerminkan karakter tim dua kali penyandang gelar juara Liga 1 musim 2019 dan 2021 semasa masih dipegang Stefano ‘Teco’ Cugurra.

