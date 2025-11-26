Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Fabio Lefundes menjadi sosok hero bagi publik Samarinda, Kalimantan Timur.

Di tangan pelatih berkebangsaan Brasil itu, Borneo FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dalam 11 pertandingan Super League 2025-2026 musim ini.

Borneo FC telah mengemas 33 poin dalam 11 pertandingan, meninggalkan dua tim kandidat juara Super League, Persib Jakarta dan Persib Bandung.

Menurut Fabio Lefundes, suasana ruang ganti yang harmonis menjadi kunci Borneo FC musim ini.

Fabio Lefundes mengatakan gaya kepemimpinannya di ruang ganti maupun di lapangan bukan soal kemarahan, melainkan bentuk kedekatan emosional.

Ia mendorong agar pemain memberikan kemampuan terbaik.

Ia lalu mencontohkan kepada pemain mudanya, Rivaldo Pakpahan, yang mendapat perintah keras darinya saat laga terakhir Borneo FC kontra Madura United di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (22/11) lalu.

"Rivaldo lahir tahun 2003, anak saya juga lahir tahun itu.