Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertandingan besar tersaji pada pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) malam.

Tuan rumah Borneo FC dijadwalkan menantang pemegang dua gelar juara Liga 1, Bali United, pada pukul 20.00 WITA.

Laga ini sangat berarti bagi tuan rumah Borneo FC yang dalam 11 laga terakhir tidak pernah kalah.

Anak asuh Fabio Lefundes berusaha memantapkan dominasi di kompetisi Super League musim 2025-2026.

Bali United di lain sisi dipastikan tidak mau kalah.

Meski menelan rentetan hasil buruk dalam tiga laga terakhir, tetapi skuad Serdadu Tridatu berambisi bisa mengimbangi tuan rumah Borneo FC di kandangnya sendiri.

Namun, melihat head to head kedua kesebelasan, mustahil bagi Bali United mengimbangi Borneo FC yang superoritas musim ini.

Dalam 16 kali pertemuan di berbagai ajang, Bali United hanya menang empat kali dari Borneo FC, sementara skuad Pesut Etam menang tujuh kali, lima laga lainnya berakhir seri.