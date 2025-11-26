Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang

JPNN.com

Rabu, 26 November 2025 – 14:04 WIB
Ilustrasi bola. Borneo FC menjadi satu-satunya tim Super League 2025-2026 yang mampu meraih 11 kemenangan beruntun di awal musim, berbanding terbalik dengan Bali United yang terseok-seok di papan bawah. Foto: AFP

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertandingan besar tersaji pada pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) malam.

Tuan rumah Borneo FC dijadwalkan menantang pemegang dua gelar juara Liga 1, Bali United, pada pukul 20.00 WITA.

Laga ini sangat berarti bagi tuan rumah Borneo FC yang dalam 11 laga terakhir tidak pernah kalah.

Baca Juga:

Anak asuh Fabio Lefundes berusaha memantapkan dominasi di kompetisi Super League musim 2025-2026.

Bali United di lain sisi dipastikan tidak mau kalah.

Meski menelan rentetan hasil buruk dalam tiga laga terakhir, tetapi skuad Serdadu Tridatu berambisi bisa mengimbangi tuan rumah Borneo FC di kandangnya sendiri.

Baca Juga:

Namun, melihat head to head kedua kesebelasan, mustahil bagi Bali United mengimbangi Borneo FC yang superoritas musim ini.

Dalam 16 kali pertemuan di berbagai ajang, Bali United hanya menang empat kali dari Borneo FC, sementara skuad Pesut Etam menang tujuh kali, lima laga lainnya berakhir seri.

Borneo FC menjadi satu-satunya tim yang mampu meraih 11 kemenangan beruntun di awal musim, bandingkan dengan Bali United yang telah kalah lima kali
