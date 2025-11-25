Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC

JPNN.com

Selasa, 25 November 2025 – 12:42 WIB
Penjaga gawang asal Tabanan eks Bali United, I Made Kaicen ini berhasil menembus tim kasta tertinggi Phillippine Football League (PFL), Aguilas Umak FC. Foto: Instagram @aquilasumakfootballclub

bali.jpnn.com, FILIPINA - Kabar gembira datang dari kiper Bali United I Made Putra Kaicen.

Penjaga gawang asal Banjar Pengasahan, Desa Surabrata, Tabanan, ini berhasil menembus tim kasta tertinggi Phillippine Football League (PFL), Aguilas Umak FC.

Kaicen menjadi bagian dari penghuni peringkat kelima PFL itu dengan status sebagai pemain pinjaman dari Nusantara United FC, klub Liga 2 Pegadaian.

Made Kaicen tidak sendiri.

Ada dua pemain Nusantara United FC lainnya yang dipinjam Aguilas Umak FC hingga akhir musim ini, yakni gelandang serang Muhammad Misbah dan sayap kiri Reycredo Bukit.

Kepastian ini muncul setelah I Made Kaicen Cum sius menjalani masa trial dan dinyatakan lulus untuk bergabung.

Statusnya diperkuat saat Aguilas Umak FC merilis susunan skuad mereka untuk kompetisi PFL musim 2025-2026.

I Made Kaicen langsung menunjukkan kegigihannya dalam memperebutkan posisi starter.

