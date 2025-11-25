Bali United Frustasi tak Kunjung Menang, Rahmat Arjuna Sorot Finishing Tim

JPNN.com

Selasa, 25 November 2025 – 12:02 WIB
Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna berduel dengan kapten Persis Sho Yamamoto di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam. Kedua kesebelasan bermain imbang 0 - 0. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyerang sayap muda Bali United Rahmat Arjuna blak-blakan mengaku kecewa gagal menghadirkan kemenangan saat melawan Persis Solo di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) lalu.

Mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola 55 persen dan melepaskan 21 kali tembakan ke gawang kiper Persis Muhammad Riyandi, tetapi tak satu pun gol yang tercipta.

“Kami para pemain jelas kecewa dengan hasil ini, banyak peluang, tetapi tidak menghasilkan gol ke gawang lawan,” ujar Rahmat Arjuna dilansir dari laman klub.

Menurut Rahmat Arjuna, pelatih Johnny Jansen sebenarnya telah memberikan instruksi kepada dirinya untuk lebih berani melakukan dribble, shooting dan mengambil keputusan tepat di depan gawang lawan.

“Hasil akhir Anda bisa lihat sendiri.

Memang belum rezeki buat kami di laga ini,” kata Rahmat Arjuna.

Meski mengecewakan, para pemain harus segera berbenah.

Bali United harus bersiap menghadapi laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 kontra Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (30/11) mendatang.

