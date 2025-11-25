Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United harus bersiap menghadapi laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 kontra Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (30/11) mendatang.

Laga ini tidak mudah bagi Bali United yang kerepotan musim ini setelah mendatangkan pelatih anyar Johnny Jansen dan pemain baru.

Terbukti Bali United terjerembab di papan bawah, peringkat ke-11 klasemen Super League 2025-2026 dengan 14 poin, hasil dari tiga kali menang, lima kali seri dan empat kali kalah.

Gawang Bali United yang dikawal kiper Belanda Mike Houptmeijer telah kebobolan 18 gol, sementara para pemainnya hanya bisa mencetak 15 gol.

Bandingkan dengan Borneo FC yang menyabet 11 kemenangan alias sempurna.

Borneo FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan musim ini.

Kemenangan demi kemenangan yang diraih skuad Pesut Etam bukan sekadar tambahan tiga poin penting.

Hasil itu menciptakan rekor baru dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.