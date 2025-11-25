JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru?

Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru?

Selasa, 25 November 2025 – 09:58 WIB
Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru? - JPNN.com Bali
Pemain Borneo FC merayakan gol. Borneo FC siap menghadapi Bali United pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kaltim, Minggu (30/11) mendatang. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United harus bersiap menghadapi laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 kontra Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (30/11) mendatang.

Laga ini tidak mudah bagi Bali United yang kerepotan musim ini setelah mendatangkan pelatih anyar Johnny Jansen dan pemain baru.

Terbukti Bali United terjerembab di papan bawah, peringkat ke-11 klasemen Super League 2025-2026 dengan 14 poin, hasil dari tiga kali menang, lima kali seri dan empat kali kalah.

Baca Juga:

Gawang Bali United yang dikawal kiper Belanda Mike Houptmeijer telah kebobolan 18 gol, sementara para pemainnya hanya bisa mencetak 15 gol.

Bandingkan dengan Borneo FC yang menyabet 11 kemenangan alias sempurna.

Borneo FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan musim ini.

Baca Juga:

Kemenangan demi kemenangan yang diraih skuad Pesut Etam bukan sekadar tambahan tiga poin penting.

Hasil itu menciptakan rekor baru dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Bali United harus bersiap menghadapi laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 kontra Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimatan Timur, Minggu (30/11)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Borneo FC bali united Borneo FC vs Bali United Fabio Lefundes Johnny Jansen sejarah rekor Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru? - JPNN.com Bali
    Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru?
  2. Sho Yamamoto Puas Persis Solo Clean Sheet dan Curi Poin dari Bali United - JPNN.com Bali

    Sho Yamamoto Puas Persis Solo Clean Sheet dan Curi Poin dari Bali United

  3. Tithan Suryata Puji Aksi Cemerlang Kiper M Riyandi, Curi Poin dari Bali United - JPNN.com Bali

    Tithan Suryata Puji Aksi Cemerlang Kiper M Riyandi, Curi Poin dari Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU