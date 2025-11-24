Sho Yamamoto Puas Persis Solo Clean Sheet dan Curi Poin dari Bali United

JPNN.com

Senin, 24 November 2025 – 16:30 WIB
Kapten Persis Sho Yamamoto puas Laskar Sambernyawa bermain baik saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam. Kedua kesebelasan bermain imbang 0 - 0. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kapten Persis Sho Yamamoto puas Laskar Sambernyawa bermain baik saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam.

Bermain pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026, Persis Solo berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United dengan skor 0 – 0.

Yang membuat Sho Yamamoto, gawang Persis Solo tidak mengalami kebobolan setelah beberapa pertandingan tidak clean sheet.

“Saya rasa kami sudah lebih baik pada laga ini.

Apalagi di pertandingan ini kami tidak kebobolan,” ujar Sho Yamamoto dilansir dari laman klub.

Yang membuat mantan pemain Persebaya ini puas, target mencuri poin dalam lawatannya ke Bali bisa tercapai.

“Target kami sebenarnya tiga poin, tetapi satu poin yang kami peroleh ini sudah cukup bagi kami,” kata Sho Yamamoto.

Sho Yamamoto memastikan para pemain akan terus berjuang lebih keras untuk meraih kemenangan.

Kapten Persis Sho Yamamoto puas Laskar Sambernyawa bermain imbang saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam.
