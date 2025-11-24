JPNN.com

Tithan Suryata Puji Aksi Cemerlang Kiper M Riyandi, Curi Poin dari Bali United

Senin, 24 November 2025 – 16:09 WIB
Tithan Suryata Puji Aksi Cemerlang Kiper M Riyandi, Curi Poin dari Bali United - JPNN.com Bali
Caretaker Persis Tithan Suryata memuji performa kiper M. Riyandi yang tampil apik saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11). Kedua kesebelasan bermain imbang 0 - 0. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persis Solo berhasil memenuhi target mencuri poin dalam lawatannya ke Bali.

Bermain pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam, Persis Solo berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United 0 – 0.

Ini menjadi laga dengan hasil imbang kedua yang diperoleh Laskar Sambernyawa secara beruntun di kompetisi Super League 2025-2026.

Baca Juga:

Sebelumnya, Persis Solo bermain imbang 2-2 melawan tim papan atas PSIM Yogyakarta di Stadion Manahan Solo meski sempat tertinggal 0-2 lebih dulu.

Caretaker Persis Solo Tithan Suryata mengapresiasi performa kiper Muhammad Riyandi pada laga monoton ini.

Menurut Tithan Suryata, banyak penyelamatan penting di laga ini yang dibuat penjaga gawang bernomor punggung satu itu.

Baca Juga:

“Riyandi banyak melakukan penyelamatan malam ini.

Terlepas di beberapa pertandingannya, dia banyak kebobolan dan itu yang penting kenapa di pertandingan sebelumnya kami istirahatkan supaya psikologisnya terjaga.

Menurut Tithan Suryata, banyak penyelamatan penting di laga ini yang dibuat penjaga gawang M Riyandi saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta kemarin
TAGS   Tithan Suryata M. Riyandi Persis persis solo bali united Bali United vs Persis Bali United vs Persis Solo Kiper Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

