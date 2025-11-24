Tithan Suryata Bongkar Taktik Persis Tahan Imbang Bali United, Ubah Game Plan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persis Solo berhasil memetik satu poin dalam lawatannya ke Bali.

Laskar Sambernyawa berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam.

Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 0 – 0.

Caretaker Persis Solo Tithan Suryata mengatakan satu poin yang berhasil dicuri dari Bali United sangat penting bagi tim.

Apalagi, tuan rumah Bali United memiliki motivasi tinggi setelah hasil kurang baik yang diperoleh Serdadu Tridatu pada laga sebelumnya.

“Kami meraih poin penting.

Tidak mudah melawan Bali United di kandang, apalagi di pertandingan sebelumnya mereka tidak mendapatkan poin penuh.

Mereka secara otomatis tampil lebih kuat, tetapi beruntung kami berhasil mencuri poin,” kata Tithan Suryata dilansir dari laman klub.