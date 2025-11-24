JPNN.com

Senin, 24 November 2025 – 07:27 WIB
Johnny Jansen Kecewa Berat Bali United Gagal Menang, tak Cukup Bermain Indah - JPNN.com Bali
Pemain Persis Solo melakukan tekel keras ke penyerang Bali United Boris Kopitovic saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam. Kedua kesebelasan bermain imbang 0 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Bali United gagal meraih kemenangan pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2025 kontra Persis Solo di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam.

Bali United dipaksa bermain imbang oleh Persis Solo dengan skor akhir 0 – 0.

Johnny Jansen blak-blakan mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan yang tidak sesuai target awal laga.

“Iya, tidak ada gol yang tercipta yang mempengaruhi hasil tim,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Secara permainan Bali United menguasai jalannya pertandingan.

Masalahnya, meski unggul statistik, para pemain Bali United kesulitan mencari celah untuk menjebol gawang Persis Solo yang dikawal Muhammad Riyandi.

Pemain Bali United seperti kebingungan menjalankan taktik permainan yang diberikan pelatih Johnny Jansen.

Bali United secara permainan menguasai bola sebanyak 55 persen, sementara Persis Solo hanya 45 persen.

Pelatih Bali United Johnny Jansen blak-blakan mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan yang tidak sesuai target awal laga.
