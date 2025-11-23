Percuma Bali United Unggul Statistik, tetapi Gagal Menang, Lihat Ini

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United tak kunjung keluar dari tekanan negatif di pekan ke-13 Super League 2025-2026.

Bertarung menghadapi Persis Solo di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam, Bali United dipaksa bermain imbang 0 – 0.

Hasil ini menambah penderitaan Bali United yang pada dua laga sebelumnya digasak Persib Bandung dan Bhayangkara FC.

Yang menarik, para pemain Bali United seperti kebingungan menjalankan taktik permainan yang diberikan pelatih Johnny Jansen.

Meski unggul statistik, tetapi para pemain Bali United kesulitan mencari celah untuk menjebol gawang Persis Solo yang dikawal Muhammad Riyandi.

Bali United secara permainan menguasai bola sebanyak 55 persen, sementara Persis Solo hanya 45 persen.

Boris Kopitovic Cum sius juga berhasil melepaskan 25 kali shots on target, tetapi mirisnya hanya lima yang mengarah ke gawang Persis.

Sutanto Tan Cum sius justru hanya melepaskan delapan kali shots on target, tetapi lima di antaranya mengarah ke gawang Mike Houptmeijer.