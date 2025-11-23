Bali United Melempem, Gagal Bungkam Persis di Stadion Dipta, Cek Klasemen

JPNN.com

Minggu, 23 November 2025 – 21:19 WIB
Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna berduel dengan kapten Persis Sho Yamamoto di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam. Kedua kesebelasan bermain imbang 0 - 0. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ambisi Bali United memperbaiki peringkat di klasemen Super League 2025-2026 gagal terwujud.

Pada laga pekan ke-13 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam, Bali United gagal mengalahkan tim tamu Persis Solo.

Kedua kesebelasan bermain dengan skor kacamata 0 – 0.

Hasil imbang membuat kedua kesebelasan tak beranjak dari papan klasemen Super League 2025-2026.

Bali United tetap bertahan di peringkat ke-11 dengan 14 poin, hasil dari tiga kali menang, lima kali seri dan empat kali kalah.

Persis Solo terjerembab di dasar klasemen dengan tujuh poin, hasil dari satu kali menang, empat kali seri dan tujuh kali kalah.

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas sedang sejak menit awal pertandingan.

Bali United mencoba mendominasi laga dengan melakukan pressing dari sisi sayap.

