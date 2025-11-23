Bali United vs Persis: Mike Houptmeijer Senggol Duo Jepang, Trauma Laga di Solo

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penjaga gawang Mike Houptmeijer memastikan siap mengawal gawang Bali United pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 kontra Persis Solo di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam.

Ia memastikan akan berjuang habis-habisan mengawal gawang Bali United dari terjangan para penyerang Persis Solo.

Dua pemain Persis Solo asal Jepang menjadi perhatian penuh mantan kiper klub Eredivisie, PEC Zwolle ini, yakni penyerang sayap Sho Yamamoto dan striker Kodai Tanaka.

Apalagi pada laga pramusim lalu, salah satu di antara dua pemain Jepang itu berhasil menjebol gawangnya.

“Ya, mereka pemain berkualitas. Salah satunya bahkan berhasil menjebol gawang saya waktu laga pramusim lalu,” ujar Mike Houptmeijer dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, selama jeda FIFA Matchday, Mike Houptmeijer berlatih dengan keras mengantisipasi pola serangan lawan bersama tim pelatih dan penjaga gawang Bali United lainnya.

Persiapan ini sangat penting, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga tim yang mengincar kemenangan setelah rentetan hasil buruk pada dua laga terakhir.

“Iya, saya sudah melakukan persiapan matang dengan pelatih kiper, terutama untuk mengantisipasi perlawanan lawan.