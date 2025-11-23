Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persis: Duel Tim Terluka

JPNN.com

Minggu, 23 November 2025 – 17:20 WIB
Ilustrasi bola. Duel pekan ke-23 Super League 2025-2026 kembali berlanjut antara Bali United kontra Persis Solo. Siapa pemenangnya? Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel seru tersaji pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United melawan Persis Solo.

Pertandingan besar ini akan bergulir Minggu (23/11) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali.

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati siaran live di Indosiar, dan opsi streaming di Vidio.

Kedua kesebelasan telah bertemu enam kali di kompetisi Liga 1, dengan hasil Bali United menang tiga kali, Persis menang dua kali, satu laga berakhir dengan skor imbang.

Dalam enam pertemuan tersebut, Bali United berhasil mengoleksi 12 poin, sementara Persis Solo meraih 10 poin.

Yang menarik, dalam enam kali pertemuan, Bali United selalu meraih tiga poin saat bertanding di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Di lain sisi saat Bali United bertandang ke markas Persis, Stadion Manahan, Solo, hanya sekali menahan imbang, dua laga lainnya kalah dari tuan rumah.

Laga ini menjadi pertemuan dua tim yang terluka setelah kedua kesebelasan meraih hasil minor di laga sebelumnya.

