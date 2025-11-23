Persis di Zona Degradasi, Striker Kodai Tanaka Target Curi Poin dari Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang Persis Solo berkebangsaan Jepang, Kodai Tanaka mengatakan siap tampil maksimal saat menghadapi Bali United pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam.

Kodai Tanaka bahkan berambisi mencetak gol dan membawa Laskar Sambernyawa mencuri kemenangan di kandang Bali United.

“Saya akan terus berjuang untuk mencetak gol bagi tim.

Jadi saya akan mencoba yang terbaik di pertandingan ini,” ujar Kodai Tanaka dilansir dari laman klub.

Kodai Tanaka menjadi predator maut di depan gawang dan menjadi andalan lini serang Persis Solo.

Dilansir dari laman transfermarkt, Kodai Tanaka telah bermain 11 pertandingan Persis Solo, mencetak lima gol dan satu assist.

Menurut Kodai Tanaka, tim kepelatihan sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan berlatih keras selama jeda internasional.

Para pemain yang dipercaya untuk bertanding juga tak ingin kehilangan poin dalam laga ini.