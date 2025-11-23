Bali United vs Persis Sama-sama Merugi, Pilar Asing Absen, Begini Prediksinya

JPNN.com

Minggu, 23 November 2025 – 07:54 WIB
Caretaker Persis Solo Tithan Suryata memberikan keterangan kepada awak media. Tithan Suryata siap membawa Persis menghadapi Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel Bali United kontra Persis Solo pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam diprediksi berjalan seru.

Kedua kesebelasan diperkirakan sama-sama ngotot di lapangan hijau untuk meraih hasil positif.

Tuan rumah Bali United membutuhkan kemenangan untuk mendongkrak peringkat tim.

Bali United saat ini berada di peringkat 11 dengan 13 poin, hasil dari tiga kali menang, empat kali menang dan empat kali seri.

Persis Solo tak mau kalah. Kemenangan dari tuan rumah jadi modal Persis lepas dari zona degradasi.

Persis saat ini terjerembab di dasar klasemen dengan enam poin, hasil dari 11 pertandingan, baru meraih sekali kemenangan, tiga kali seri dan tujuh kali kalah.

Masalahnya, kedua kesebelasan sama-sama pincang setelah dua pemain absennya absen.

Bali United kehilangan dua gelandang energik Mirza Mustafic dan Tim Receveur karena akumulasi kartu kuning.

Bali United dan Persis Solo sama-sama pincang setelah dua pemain asing absennya absen. Di Kubu Persis, Fuad Sule & Kastaneer absen, pun dengan Bali United
