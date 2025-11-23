JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Tithan Suryata Percaya Diri Persis Bungkam Bali United, Sentil Hasil Kontra PSIM

Tithan Suryata Percaya Diri Persis Bungkam Bali United, Sentil Hasil Kontra PSIM

Minggu, 23 November 2025 – 07:35 WIB
Tithan Suryata Percaya Diri Persis Bungkam Bali United, Sentil Hasil Kontra PSIM - JPNN.com Bali
Caretaker Persis Solo Tithan Suryata didampingi Kodai Tanaka memberikan keterangan kepada awak media kemarin. Tithan optimistis Persis bisa meraih poin saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam. Foto: Persis

bali.jpnn.com, GIANYAR - Caretaker Persis Solo Tithan Suryata percaya diri skuad Laskar Sambernyawa bisa meraih poin saat menantang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam.

Tithan Suryata sangat percaya diri setelah Sidik Saimima Cum sius menggelar latihan keras selama jede internasional di Solo.

Dengan persiapan yang matang, anak kandung legenda sepak bola Indonesia, Yudi Suryata ini optimistis Persis bisa mengalahkan Bali United.

Baca Juga:

Tithan Suryata belajar dari keberhasilan tim keluar dari kekalahan di pertandingan terakhir melawan PSIM Yogyakarta.

Pada derbi Mataram tersebut, kedua kesebelasan bermain imbang 2 – 2.

Menurut Tithan Suryata, hasil laga terakhir menjadi semangat tambahan penggawa Laskar Sambernyawa untuk melanjutkan tren positif.

Baca Juga:

“Yang pasti kami termotivasi.

Pada laga terakhir di kandang melawan PSIM, kami sempat tertinggal di babak pertama dan kemudian bisa menyamakan kedudukan,” ujar Tithan Suryata dilansir dari laman klub.

Caretaker Persis Solo Tithan Suryata percaya diri skuad Laskar Sambernyawa bisa meraih poin saat menantang tuan rumah Bali United di Stadion Dipta, Minggu malam
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Tithan Suryata Persis persis solo bali united PSIM Bali United vs Persis Bali United vs Persis Solo stadion kapten dipta Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persis di Zona Degradasi, Striker Kodai Tanaka Target Curi Poin dari Bali United - JPNN.com Bali

    Persis di Zona Degradasi, Striker Kodai Tanaka Target Curi Poin dari Bali United

  2. Bali United vs Persis Sama-sama Merugi, Pilar Asing Absen, Begini Prediksinya - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persis Sama-sama Merugi, Pilar Asing Absen, Begini Prediksinya

  3. Tithan Suryata Percaya Diri Persis Bungkam Bali United, Sentil Hasil Kontra PSIM - JPNN.com Bali
    Tithan Suryata Percaya Diri Persis Bungkam Bali United, Sentil Hasil Kontra PSIM

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU