Tithan Suryata Percaya Diri Persis Bungkam Bali United, Sentil Hasil Kontra PSIM

bali.jpnn.com, GIANYAR - Caretaker Persis Solo Tithan Suryata percaya diri skuad Laskar Sambernyawa bisa meraih poin saat menantang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam.

Tithan Suryata sangat percaya diri setelah Sidik Saimima Cum sius menggelar latihan keras selama jede internasional di Solo.

Dengan persiapan yang matang, anak kandung legenda sepak bola Indonesia, Yudi Suryata ini optimistis Persis bisa mengalahkan Bali United.

Tithan Suryata belajar dari keberhasilan tim keluar dari kekalahan di pertandingan terakhir melawan PSIM Yogyakarta.

Pada derbi Mataram tersebut, kedua kesebelasan bermain imbang 2 – 2.

Menurut Tithan Suryata, hasil laga terakhir menjadi semangat tambahan penggawa Laskar Sambernyawa untuk melanjutkan tren positif.

“Yang pasti kami termotivasi.

Pada laga terakhir di kandang melawan PSIM, kami sempat tertinggal di babak pertama dan kemudian bisa menyamakan kedudukan,” ujar Tithan Suryata dilansir dari laman klub.