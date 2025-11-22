Tim Medis Persis Buka Suara Kondisi Pemain, Eks Striker Bali United Kembali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemain Persis terus mematangkan persiapan menghadapi laga pekan ke-13 Super League 2024-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok.

Di bawah arahan Caretaker Tithan Suryata, para pemain mengoptimalkan program latihan setelah dua pekan libur kompetisi.

Evaluasi dan penguatan fisik oleh tim kepelatihan juga dilakukan agar kondisi para pemain Persis Solo tetap terjaga.

Dengan latihan ini, para pemain Persis optimistis bisa meraih poin bahkan mencuri kemenangan dari Bali United meski tidak mudah.

Tithan Suryata kian semringah setelah tim medis mengabarkan kondisi pemain Persis segar bugar menjelang laga penting ini.

Dokter Tim Persis, Iwan Wahyu Utomo memastikan kondisi penggawa sudah prima termasuk beberapa pemain yang telah pulih dari cedera seperti Adriano Castenheira dan Irfan Jauhari.

Nama terakhir adalah mantan penyerang Bali United era pelatih Stefano ‘Teco’ Cugurra yang hijrah ke Persis Solo.

Hanya saja, tim harus meninggalkan Fuad Sule pada pertandingan melawan Bali United karena masalah kebugaran tubuh.