JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Tim Medis Persis Buka Suara Kondisi Pemain, Eks Striker Bali United Kembali

Tim Medis Persis Buka Suara Kondisi Pemain, Eks Striker Bali United Kembali

Sabtu, 22 November 2025 – 17:44 WIB
Tim Medis Persis Buka Suara Kondisi Pemain, Eks Striker Bali United Kembali - JPNN.com Bali
Striker Irfan Jauhari (dua dari kanan) dan pemain Persis berlatih untuk persiapan laga kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok. Foto: Instagram @jhauhariirfan7

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemain Persis terus mematangkan persiapan menghadapi laga pekan ke-13 Super League 2024-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok.

Di bawah arahan Caretaker Tithan Suryata, para pemain mengoptimalkan program latihan setelah dua pekan libur kompetisi.

Evaluasi dan penguatan fisik oleh tim kepelatihan juga dilakukan agar kondisi para pemain Persis Solo tetap terjaga.

Baca Juga:

Dengan latihan ini, para pemain Persis optimistis bisa meraih poin bahkan mencuri kemenangan dari Bali United meski tidak mudah.

Tithan Suryata kian semringah setelah tim medis mengabarkan kondisi pemain Persis segar bugar menjelang laga penting ini.

Dokter Tim Persis, Iwan Wahyu Utomo memastikan kondisi penggawa sudah prima termasuk beberapa pemain yang telah pulih dari cedera seperti Adriano Castenheira dan Irfan Jauhari.

Baca Juga:

Nama terakhir adalah mantan penyerang Bali United era pelatih Stefano ‘Teco’ Cugurra yang hijrah ke Persis Solo.

Hanya saja, tim harus meninggalkan Fuad Sule pada pertandingan melawan Bali United karena masalah kebugaran tubuh.

Dokter Tim Persis, Iwan Wahyu Utomo memastikan kondisi penggawa sudah prima termasuk beberapa pemain yang cedera seperti Adriano Castenheira dan Irfan Jauhari
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persis persis solo bali united Bali United vs Persis cedera irfan jauhari Adriano Castanheira Tithan Suryata Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Medis Persis Buka Suara Kondisi Pemain, Eks Striker Bali United Kembali - JPNN.com Bali
    Tim Medis Persis Buka Suara Kondisi Pemain, Eks Striker Bali United Kembali
  2. Bali United Rugi Besar, 3 Pemain Pilar Absen Kontra Persis, Pelatih Menggerutu - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, 3 Pemain Pilar Absen Kontra Persis, Pelatih Menggerutu

  3. Johnny Jansen Puji Skuad Persis, Warning Keras Pemain Bali United, Bisa Bahaya - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Skuad Persis, Warning Keras Pemain Bali United, Bisa Bahaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU