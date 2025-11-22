Bali United Rugi Besar, 3 Pemain Pilar Absen Kontra Persis, Pelatih Menggerutu

JPNN.com

Sabtu, 22 November 2025 – 17:22 WIB
Striker Boris Kopitovic dan gelandang Tim Receveur. Tim Receveur dipastikan absen membela Bali United saat melawan Persis di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok bersama Mirza Mustafic dan Rayner Barusu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United dipastikan kehilangan sejumlah pemain pilar pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 kontra Persis Solo di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok.

Penyebabnya beragam, ada yang cedera dan karena akumulasi kartu.

Mirisnya, tiga pemain pilar ini kerap menghuni starting XI Bali United dalam 11 pertandingan terakhir musim ini.

Yang menarik, ketiga pemain yang absen itu sama-sama berposisi sebagai gelandang.

Dua di antaranya adalah pemain asing, Tim Receveur dan Mirza Mustafic, serta pemain lokal Rayner Barusu.

Tim Receveur dan Mirza Mustafic absen karena akumulasi kartu, sementara Iner, sapaan akrab Rayner Barusu karena dalam tahap pemulihan cedera.

Padahal dua pemain asing Bali United itu selalu menjadi tumpuan tim untuk mendulang poin.

Dengan absennya Mirza Mustafic dan Tim Receveur, Bali United bisa terancam.

Tiga pemain pilar Bali United yang kerap menghuni starting XI dalam 11 pertandingan terakhir musim ini dipastikan absen, yakni Mirza Mustafic dan Tim Receveur.
