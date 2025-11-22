Johnny Jansen Puji Skuad Persis, Warning Keras Pemain Bali United, Bisa Bahaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen tak segan memuji Persis Solo menjelang kedua kesebelasan bentrok pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok.

Menurut Johnny Jansen, meski Persis dalam kondisi tertekan setelah pelatih Peter de Roo dinonaktifkan dan meraih hasil buruk dalam beberapa laga terakhir, tetapi skuad Laskar Sambernyawa punya potensi merusak mimpi Bali United.

“Mereka (Persis) tim yang berkualitas dengan struktur permainan yang bagus,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, mantan juru taktik klub Eredivisie, PEC Zwolle ini meminta Thijmen Goppel Cum sius tak menganggap enteng lawan.

Hasil manis pada pramusim, kata Johnny Jansen, tak bisa jadi ukuran.

Pada laga pramusim lalu yang berlangsung di Solo, Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Persis dengan skor 2 – 1.

“Memang kami menang saat itu, tetapi saat ini situasinya sudah berbeda,” kata Johnny Jansen.

Apalagi, Bali United tak bisa tampil dengan skuad terbaik lantaran masih ada yang cedera dan akumulasi kartu.