JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Puji Skuad Persis, Warning Keras Pemain Bali United, Bisa Bahaya

Johnny Jansen Puji Skuad Persis, Warning Keras Pemain Bali United, Bisa Bahaya

Sabtu, 22 November 2025 – 17:03 WIB
Johnny Jansen Puji Skuad Persis, Warning Keras Pemain Bali United, Bisa Bahaya - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen tak segan memuji Persis Solo menjelang bentrok kontra Bali United laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen tak segan memuji Persis Solo menjelang kedua kesebelasan bentrok pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok.

Menurut Johnny Jansen, meski Persis dalam kondisi tertekan setelah pelatih Peter de Roo dinonaktifkan dan meraih hasil buruk dalam beberapa laga terakhir, tetapi skuad Laskar Sambernyawa punya potensi merusak mimpi Bali United.

“Mereka (Persis) tim yang berkualitas dengan struktur permainan yang bagus,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Oleh karena itu, mantan juru taktik klub Eredivisie, PEC Zwolle ini meminta Thijmen Goppel Cum sius tak menganggap enteng lawan.

Hasil manis pada pramusim, kata Johnny Jansen, tak bisa jadi ukuran.

Pada laga pramusim lalu yang berlangsung di Solo, Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Persis dengan skor 2 – 1.

Baca Juga:

“Memang kami menang saat itu, tetapi saat ini situasinya sudah berbeda,” kata Johnny Jansen.

Apalagi, Bali United tak bisa tampil dengan skuad terbaik lantaran masih ada yang cedera dan akumulasi kartu.

Pelatih Johnny Jansen tak segan memuji Persis Solo menjelang bentrok kontra Bali United laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Persis Peter de Roo persis solo Bali United vs Persis Bali United vs Persis Solo Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Medis Persis Buka Suara Kondisi Pemain, Eks Striker Bali United Kembali - JPNN.com Bali

    Tim Medis Persis Buka Suara Kondisi Pemain, Eks Striker Bali United Kembali

  2. Bali United Rugi Besar, 3 Pemain Pilar Absen Kontra Persis, Pelatih Menggerutu - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, 3 Pemain Pilar Absen Kontra Persis, Pelatih Menggerutu

  3. Johnny Jansen Puji Skuad Persis, Warning Keras Pemain Bali United, Bisa Bahaya - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Puji Skuad Persis, Warning Keras Pemain Bali United, Bisa Bahaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU