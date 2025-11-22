Ini Daftar 22 Pemain Persis Kontra Bali United, Fixed Sule & Kastaneer Absen

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persis Solo bersiap menghadapi laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok.

Caretaker Persis Tithan Suryata membawa 22 pemain, dengan perincian dua penjaga gawang, tujuh pemain belakang, delapan gelandang dan lima penyerang.

Dua penjaga gawang itu antara lain Muhammad Riyandi dan Gianluca Pandeynuwu.

Tujuh pemain belakang yang diboyong ke Bali untuk menghadapi Bali United antara lain Xandro Schenk, Agung Mannan, Jordy Tutuarima, Gio Numberi, Rian Miziar, Eky Taufik dan Cleylton Santos.

Delapan gelandang yang dibawa ke Bali ada Sutanto Tan, Zanadin Fariz, Sho Yamamoto, Sidik Saimima, Zulfahmi Arifin, Arapenta Poerba, Adriano Castanheira dan Rexo Dolby.

Lima penyerang yang dibawa Tithan Suryata ke Bali ada Althaf Indie, Irfan Jauhari, Kodai Tanaka, Ikhwan Tanamal dan Arkhan Kaka.

Dua pemain Persis Solo yang jadi andalan dipastikan absen, yakni gelandang berkebangsaan Irlandia – Nigeria, Fuad Sule dan penyerang Timnas Curacao Gervane Kastaneer.

Fuad Sule masih mengalami cedera dan membutuhkan waktu untuk pemulihan, sementara Gervane Kastaneer diragukan kondisinya seusai membela Timnas Curacao lulus pertama kali di Piala Dunia 2026.