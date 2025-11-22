JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Ini Daftar 22 Pemain Persis Kontra Bali United, Fixed Sule & Kastaneer Absen

Ini Daftar 22 Pemain Persis Kontra Bali United, Fixed Sule & Kastaneer Absen

Sabtu, 22 November 2025 – 08:00 WIB
Ini Daftar 22 Pemain Persis Kontra Bali United, Fixed Sule & Kastaneer Absen - JPNN.com Bali
Caretaker Persis Tithan Suryata mulai berlatih di Bali setelah mendarat kemarin (21/11). Persis siap menghadapi Bali United, Minggu (23/11) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persis Solo bersiap menghadapi laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok.

Caretaker Persis Tithan Suryata membawa 22 pemain, dengan perincian dua penjaga gawang, tujuh pemain belakang, delapan gelandang dan lima penyerang.

Dua penjaga gawang itu antara lain Muhammad Riyandi dan Gianluca Pandeynuwu.

Baca Juga:

Tujuh pemain belakang yang diboyong ke Bali untuk menghadapi Bali United antara lain Xandro Schenk, Agung Mannan, Jordy Tutuarima, Gio Numberi, Rian Miziar, Eky Taufik dan Cleylton Santos.

Delapan gelandang yang dibawa ke Bali ada Sutanto Tan, Zanadin Fariz, Sho Yamamoto, Sidik Saimima, Zulfahmi Arifin, Arapenta Poerba, Adriano Castanheira dan Rexo Dolby.

Lima penyerang yang dibawa Tithan Suryata ke Bali ada Althaf Indie, Irfan Jauhari, Kodai Tanaka, Ikhwan Tanamal dan Arkhan Kaka.

Baca Juga:

Dua pemain Persis Solo yang jadi andalan dipastikan absen, yakni gelandang berkebangsaan Irlandia – Nigeria, Fuad Sule dan penyerang Timnas Curacao Gervane Kastaneer.

Fuad Sule masih mengalami cedera dan membutuhkan waktu untuk pemulihan, sementara Gervane Kastaneer diragukan kondisinya seusai membela Timnas Curacao lulus pertama kali di Piala Dunia 2026.

Dua pemain Persis Solo yang jadi andalan dipastikan absen, yakni gelandang berkebangsaan Irlandia – Nigeria, Fuad Sule dan penyerang Gervane Kastaneer
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persis persis solo bali united Bali United vs Persis Fuad Sule Gervane Kastaneer Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Daftar 22 Pemain Persis Kontra Bali United, Fixed Sule & Kastaneer Absen - JPNN.com Bali
    Ini Daftar 22 Pemain Persis Kontra Bali United, Fixed Sule & Kastaneer Absen
  2. Gelandang Portugal Bongkar Persiapan Persis Kontra Bali United, Dihantui Degradasi - JPNN.com Bali

    Gelandang Portugal Bongkar Persiapan Persis Kontra Bali United, Dihantui Degradasi

  3. Persis Solo Terbang ke Bali, Siap Rebut Poin di Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Persis Solo Terbang ke Bali, Siap Rebut Poin di Stadion Kapten Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU