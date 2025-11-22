Gelandang Portugal Bongkar Persiapan Persis Kontra Bali United, Dihantui Degradasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemain Persis terus mematangkan persiapan menghadapi laga pekan ke-13 Super League 2024-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) besok setelah mendarat di Bandara Gusti Ngurah Rai, Jumat (22/11) kemarin.

Di bawah arahan Caretaker Tithan Suryata, para pemain mengoptimalkan program latihan setelah dua pekan libur kompetisi.

Evaluasi dan penguatan fisik oleh tim kepelatihan juga dilakukan agar kondisi para pemain Persis Solo tetap terjaga.

Dengan latihan ini, para pemain Persis optimistis bisa meraih poin bahkan mencuri kemenangan dari Bali United meski tidak mudah.

“Ini akan menjadi pertandingan yang sulit melawan Bali, tetapi kami tidak akan menurunkan kinerja kami demi meraih poin di sini,” ujar gelandang Persis Adriano Castanheira dilansir dari laman klub.

“Tim melakukan kerja keras untuk menghasilkan pertandingan yang baik, yaitu tiga poin karena itu akan membuat situasi kami menjadi baik,” imbuh Adriano Castanheira.

Pesepak bola berkebangsaan Portugal yang memiliki market value Rp 3.09 miliar itu mengatakan, para pemain saat ini dalam kondisi yang bugar dan siap untuk membela Persis.

Persiapan yang matang selama break FIFA Matchday sudah dilakukan penggawa dan tim kepelatihan Persis.