Persis Solo Terbang ke Bali, Siap Rebut Poin di Stadion Kapten Dipta

Jumat, 21 November 2025 – 16:33 WIB
Skuad Persis Solo mendarat di Bandara Gusti Ngurah Rai, Badung, Jumat (21/11) pagi. Persis siap menghadapi Bali United, Minggu (23/11) lusa di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, DENPASAR - Skuad Persis Solo akhirnya terbang ke Bali, Jumat (21/11) pagi.

Persis Solo ke Bali untuk persiapan menghadapi laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) lusa.

Caretaker Tithan Suryata membawa pemain terbaik untuk menghadapi Bali United yang mengincar kemenangan di kandang sendiri.

Coach Tithan Suryata optimistis persiapan yang matang di Solo sudah cukup untuk menghadapi tuan rumah.

Masalahnya dua legiun asing Persis Solo kemungkinan besar absen pada laga penting ini, yakni gelandang berkebangsaan Irlandia – Nigeria, Fuad Sule dan penyerang Timnas Curacao Gervane Kastaneer.

Fuad Sule masih mengalami cedera dan membutuhkan waktu untuk pemulihan, sementara Gervane Kastaneer diragukan kondisinya seusai membela Timnas Curacao lulus pertama kali ke Piala Dunia 2026.

“Fuad Sule sudah tidak mengikuti latihan satu Minggu ini karena masih masih menunggu hasil MRI.

Kemudian Kastaneer, dia punya sedikit rasa hamstring setelah pertandingan kemarin di fase Kualifikasi Piala Dunia.

Coach Tithan Suryata optimistis persiapan yang matang di Solo sudah cukup untuk menghadapi tuan rumah Bali United, Minggu (23/11)
