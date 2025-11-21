Bek Putu Panji Kembali ke Bali United, Senang Tampil di Piala Dunia U17

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek muda Putu Panji Apriawan akhirnya kembali ke Bali United seusai tampil membela Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2025 Qatar.

Putu Panji yang menjadi kapten Timnas U17 tampil dalam tiga laga di Piala Dunia U17 dengan hasil dua kali kalah dari Zambia dan Brasil, serta menang dari Honduras.

Kemenangan ini menjadi sejarah bagi Timnas U17 Indonesia yang menang di kompetisi Piala Dunia U17 2025 lantaran pada edisi sebelumnya gagal meraih poin sempurna.

“Ini mimpi besar yang terwujud, bisa tampil di Piala Dunia U17,” ujar Putu Panji dilansir dari laman klub.

Menurut Putu Panji, tampil di Piala Dunia U17 menjadi modal berharga saat dirinya kembali ke Bali United.

Bali United saat ini bersiap menghadapi Persis Solo pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) lusa.

“Pengalaman berharga ini berguna bagi saya saat kembali ke Bali United, terutama dalam hal ketenangan bermain.

Saya menjadi bertambah percaya diri jika diberi kesempatan tampil di kompetisi resmi nanti,” kata Putu Panji lagi.