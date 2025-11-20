JPNN.com

Kamis, 20 November 2025 – 17:58 WIB
Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul
Asisten pelatih Bali United I Gde Mahatma Dharma alias Dede mengikuti pelatihan di Spanyol bersama operator kompetisi, ILeague dalam program EPA Future Stars Camp 2025. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, SPANYOL - Ada kabar dari asisten pelatih Bali United I Gde Mahatma Dharma alias Dede.

Coach Dede yang saat ini mejadi Direkrut Akademi Bali United mengikuti pelatihan di Spanyol bersama operator kompetisi, ILeague.

Coach Dede mengikuti pelatihan melalui Elite Pro Academy (EPA) Future Stars Camp 2025 yang berlangsung selama dua pekan di Barcelona, Spanyol.

Coach Dede tak sendiri, masih ada Ricky Nelson dari Persija, Firman Utina dari Dewa United, Rasiman dari Persis Solo dan Jacksen F Tiago dari Borneo FC.

Program EPA Future Stars Camp 2025 berlangsung sejak Minggu (16/11) lalu hingga Minggu (30/11) mendatang.

Coach Dede bersyukur mendapat kesempatan belajar sepak bola di Eropa.

“Dengan program ini, kami bisa menjalankan metode yang diberikan untuk pengembangan pemain muda,” ujar Coach Dede dilansir dari laman klub.

Menurutnya, talenta muda di Indonesia sangat banyak.

