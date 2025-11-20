Jordy Tutuarima Ungkap Ambisi di Kandang Bali United, Siap Rebut 3 Poin

bali.jpnn.com, SOLO - Para pemain Persis masih mematangkan persiapan menghadapi laga pekan ke-13 Super League 2024-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) depan.

Tak terkecuali pemain internasional Persis Solo berkebangsaan Belanda, Jordy Tutuarima.

Bek kiri dengan market value Rp 3,91 miliar ini memanfaatkan momentum break kompetisi karena FIFA Matchday lalu untuk meningkatkan performa.

Hal ini harus dilakukan karena ingin membawa Persis Solo bangkit dari keterpurukan setelah hasil minor di Super League 2025-2026.

“Khususnya bagi saya sendiri mempersiapkan dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya untuk laga melawan Bali (United) nanti,” ujar Jordy Tutuarima dilansir dari laman klub.

Jordy Tutuarima mengatakan persiapan harus dimaksimalkan lantaran Persis inferioritas di depan Bali United.

Dalam enam laga kedua tim bentrok di Liga 1, Bali United unggul tiga kali menang, sementara Persis hanya dua kali, satu laga lagi berakhir seri.

Bek 32 tahun ini optimistis Persis bisa meraih poin di Bali setelah melihat kondisi pemainnya yang siap tempur.