Dua Legiun Asing Persis Absen Kontra Bali United, Begini Kabarnya, Duh

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo tak main-main menyambut laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) depan.

Persis Solo mematangkan persiapan tim dengan melakukan laga uji coba melawan Persinab Nabire di Lapangan Pusporenggo Lestarindo, Minggu (16/11) lalu.

Hasilnya, Persis berhasil mengalahkan tim Liga 3 Indonesia itu dengan skor 2 – 1.

Dua gol Persis Solo dicetak legiun asing asal Jepang, Kodai Tanaka dan Arkhan Kaka.

Careteker Persis Solo Tithan Suryata mengaku cukup puas dengan performa tim menjelang duel kontra Bali United.

Masalahnya dua legiun asing Persis Solo kemungkinan besar absen pada laga penting ini, yakni gelandang berkebangsaan Irlandia – Nigeria, Fuad Sule dan penyerang Timnas Curacao Gervane Kastaneer.

Fuad Sule dikabarkan masih mengalami cedera dan membutuhkan waktu untuk pemulihan, sementara Gervane Kastaneer diragukan kondisinya seusai membela Timnas Curacao lulus pertama kali di Piala Dunia 2026.

“Fuad Sule sudah tidak mengikuti latihan satu Minggu ini karena masih masih menunggu hasil MRI. Kemudian Kastaneer, dia punya sedikit rasa hamstring setelah pertandingan kemarin di fase Kualifikasi Piala Dunia.