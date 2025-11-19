Kiper Persis Gianluca Pandeynuwu Cetak Rekor Gila, Bali United Bisa Terancam

bali.jpnn.com, SOLO - Laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 kembali bergulir akhir pekan ini.

Bali United dijadwalkan menantang tim papan bawah Persis Solo di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) mendatang.

Bali United harus waspada pada laga ini mengingat Persis Solo baru saja menahan imbang PSIM Yogyakarta pada derbi Mataram pekan lalu.

Bali United di satu sisi menelan dua kekalahan beruntun dari Persib Bandung dan Bhayangkara FC.

Persis Solo bisa jadi bikin Bali United terancam melihat performa moncer penjaga gawang Gianluca Pandeynuwu.

Pada laga terakhir Persis kontra PSIM Yogyakarta, Gianluca Pandeynuwu membuat satu umpan yang berbuah gol alias assist.

Gianluca Pandeynuwu menjadi penjaga gawang pertama yang melakukan di antara kontestan Super League 2025-2026.

Assist mantan kiper Borneo FC itu menyelamatkan Laskar Sambernyawa dari kekalahan.