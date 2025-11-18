Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek tengah Timnas U22 Indonesia Kadek Arel buka suara dengan performa skuad Garuda Muda setelah kalah 0 – 3 dari Mali pada laga uji coba di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu pekan lalu.

Menurut bek Bali United, ini, kekurangan itu terlihat mencolok dan harus segera dibenahi sebelum melawan Mali pada laga kedua Selasa hari ini.

“Iya, pasti banyak kekurangan.

Mulai dari komunikasi dan jarak antarpemain masih agak terlalu jauh.

Kemudian finishing juga yang menjadi masalah bagi kami,” ujar Kadek Arel dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, rencana Ketua Badan Tim Nasional (BTB) Sumardji mendatangkan Marselino Ferdinan akhir November ini disambut gembira Kadek Arel.

Menurut Kadek, kehadiran Marceng, sapaan akrab Marselino akan sangat membantu Timnas U22 Indonesia berlaga di SEA Games 2025 di Thailand.

Meski baru berusia 21 tahun, pemain AS Trencin itu berpengalaman di level senior karena 37 kali membela Timnas Indonesia.