Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo tak main-main menyambut laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) depan

Persis Solo mematangkan persiapan tim dengan melakukan laga uji coba melawan Persinab Nabire di Lapangan Pusporenggo Lestarindo, Minggu (16/11).

Hasilnya, Persis berhasil mengalahkan tim Liga 3 Indonesia itu dengan skor 2 – 1.

Dua gol Persis Solo dicetak legiun asing asal Jepang, Kodai Tanaka dan Arkhan Kaka.

Careteker Persis Solo Tithan Suryata mengaku cukup puas dengan performa tim pada pertandingan persahabatan ini.

Menurut Tithan Suryata, meski diberikan beban latihan yang berat sebelum laga persahabatan, fisik para pemain tetap terjaga.

Para pemainnya masih bisa menguasai jalannya pertandingan.

“Saya rasa pertandingan ini cukup baik mengingat empat hari sebelumnya, kami berlatih dengan intensitas yang cukup tinggi.