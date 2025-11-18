H2H Bali United vs Persis: Tuan Rumah Unggul Tipis, Johnny Jansen Berpesan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Skuad Bali United kembali menjalani latihan Senin kemarin (17/11) setelah libur beberapa hari karena agenda FIFA Matchday.

Latihan ini menjadi bagian dari persiapan menyambut laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 kontra Persis Solo di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) depan.

Laga kandang ini menjadi momen kebangkitan bagi Bali United setelah meraih hasil minor pada dua laga sebelumnya, kalah dari Persib (1/11) dan Bhayangkara FC (7/11).

Kedua kesebelasan telah bertemu enam kali di kompetisi Liga 1, dengan hasil Bali United menang tiga kali, Persis menang dua kali, satu laga berakhir dengan skor imbang.

Dalam enam pertemuan tersebut, Bali United berhasil mengoleksi 12 poin, sementara Persis Solo 10 poin.

Yang menarik, dalam enam kali pertemuan, Bali United selalu meraih tiga poin saat bertanding di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Di lain sisi saat Bali United bertandang ke markas Persis, Stadion Manahan, Solo, hanya sekali menahan imbang, dua laga lainnya kalah dari tuan rumah.

Persis Solo saat ini menempati zona degradasi, peringkat ke-17 klasemen Super League 2025-2026 dengan enam poin hasil dari 11 pertandingan.