Rizky Ridho Happy Bersama Persija, Bawa Misi Juara dan Tampil di Kompetisi Asia

Senin, 17 November 2025 – 14:40 WIB
Persija dan Rizky Ridho sepakat melanjutkan kerja sama hingga 2028, memperpanjang ikatan kontrak yang terjalin sejak Liga 1 2023-2024. Foto: Persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persija dan Rizky Ridho sepakat melanjutkan kerja sama hingga 2028, memperpanjang ikatan kontrak yang terjalin sejak Liga 1 2023-2024.

Perpanjangan kontrak ini adalah bentuk komitmen antara pemain yang berjuang dengan sepenuh jiwa, serta Persija yang telah memberinya ruang untuk tumbuh, berproses, dan berjuang bersama.

Seusai perpanjangan kontrak, Rizky Ridho bahagia masa baktinya di Persija berlanjut tiga tahun ke depan.

Pesepak bola jebolan Persebaya ini bertekad akan menuntaskan targetnya yang belum tercapai.

“Keputusan perpanjangan kontrak ini tentu saya komunikasikan bersama keluarga dan istri.

Saya meminta restu mereka, dan syukurlah semuanya mendukung keputusan saya untuk tetap di Persija,” ujar Rizky Ridho dilansir dari laman Persija.

Pesepak bola lokal dengan market value termahal di Super League 2025-2026 mencapai Rp 9,56 miliar ini mengaku punya mimpi yang tertunda.

Mimpinya adalah membawa Persija kembali meraih juara.

