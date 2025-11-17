Rizky Ridho Batal Abroad, Sepakat Bersama Persija 3 Tahun ke Depan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Mimpi suporter melihat bek Timnas Indonesia Rizky Ridho berkarier di luar negeri (abroad) dalam waktu dekat sepertinya harus dikubur dalam-dalam.

Persija dan Rizky Ridho sepakat melanjutkan kerja sama hingga 2028, memperpanjang ikatan kontrak yang terjalin sejak Liga 1 2023-2024.

Perpanjangan kontrak ini adalah bentuk komitmen antara pemain yang berjuang dengan sepenuh jiwa, serta Persija yang telah memberinya ruang untuk tumbuh, berproses, dan berjuang bersama.

Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca percaya bahwa kebersamaan Macan Kemayoran dan Rizky Ridho adalah sinergi yang akan terus memberikan efek positif.

“(Rizky) Ridho adalah pemain yang memiliki karakter kuat dan komitmen tinggi terhadap Persija.

Kami ingin membangun fondasi tim dengan pemain-pemain yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga memiliki loyalitas dan berkarakter pejuang.

Ridho adalah salah satu representasi terbaik dari itu,” kata Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Prapanca menambahkan Rizky Ridho meski terikat kontrak bersama Persija tiga tahun ke depan, tetapi manajemen membuka pintu jika pesepak bola produk Persebaya itu berkeinginan abroad.