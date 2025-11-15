Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo mulai bersiap menghadapi laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) mendatang.

Meski kompetisi lagi break karena FIFA Matchday, tim kepelatihan masih terus menjalankan program latihan untuk meningkatkan performa tim menghadapi Bali United.

Selain menguatkan taktik dan kerja sama tim, para pemain juga menjalani serangkaian latihan fisik untuk menjaga kebugarannya.

“Kami saat ini fokus memantapkan kondisi fisik pemain,” ujar caretaker Persis Tithan Suryata dilansir dari laman klub.

Hal ini penting karena Persis baru saja menjalani derbi Mataram pada pekan ke-12 lalu melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Manahan, Solo, dengan skor akhir 2 – 2.

Berdasar evaluasi sementara, tim kepelatihan menemukan kelemahan mendasar skuad Laskar Sambernyawa yang tak boleh terulang pada laga berikutnya.

Menurut Tithan Suryata, jarak antarlini pemain Persis pada laga kontra PSIM cukup jauh, menyulitkan pemain membangun serangan efektif.

“Bisa dilihat pada pertandingan sebelumnya, jarak antarlini pemain kami terlalu jauh.