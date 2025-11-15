Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC berhasil mematahkan rekor baru di kompetisi Liga Indonesia.

Skuad Pesut Etam tercatat memenangkan sepuluh pertandingan beruntun Super League 2025-2026, menggeser Bali United, Persik Kediri dan PSM Makassar.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan bahwa kesuksesan Nadeo Argawinata Cum sius tidak lepas dari analisis mendalam yang dilakukan terhadap setiap lawan.

"Kami harus memahami bahwa tidak semua tim sama, kami harus memahami itu," ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman klub.

Menurut mantan pelatih Madura United dan Persita Tangerang ini, setiap lawan memiliki karakter dan gaya bermain yang berbeda.

Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus disesuaikan.

Contoh terbaru adalah penerapan strategi saat mengalahkan Dewa United dan Semen Padang.

Fabio Lefundes mengatakan meski berhasil memenangkan pertandingan, tetapi ia memakai taktik berbeda.