JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

Sabtu, 15 November 2025 – 14:39 WIB
Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes memimpin anak asuhnya dari pinggir lapangan. Borneo FC mencatat rekor belum pernah kalah dalam 10 laga terakhir Super League 2025-2026. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC berhasil mematahkan rekor baru di kompetisi Liga Indonesia.

Skuad Pesut Etam tercatat memenangkan sepuluh pertandingan beruntun Super League 2025-2026, menggeser Bali United, Persik Kediri dan PSM Makassar.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan bahwa kesuksesan Nadeo Argawinata Cum sius tidak lepas dari analisis mendalam yang dilakukan terhadap setiap lawan.

Baca Juga:

"Kami harus memahami bahwa tidak semua tim sama, kami harus memahami itu," ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman klub.

Menurut mantan pelatih Madura United dan Persita Tangerang ini, setiap lawan memiliki karakter dan gaya bermain yang berbeda.

Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus disesuaikan.

Baca Juga:

Contoh terbaru adalah penerapan strategi saat mengalahkan Dewa United dan Semen Padang.

Fabio Lefundes mengatakan meski berhasil memenangkan pertandingan, tetapi ia memakai taktik berbeda.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan meski berhasil memenangkan pertandingan, tetapi ia memakai taktik berbeda saat menghadapi lawan-lawannya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Fabio Lefundes Borneo FC bali united persik psm makassar Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 kemenangan beruntun

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali
    Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini
  2. Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

  3. Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU