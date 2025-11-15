Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

bali.jpnn.com, SOLO - Peter de Roo hilang dari skuad Persis Solo.

Pelatih berkebangsaan Belanda itu diistirahatkan manajemen Persis setelah serangkaian hasil buruk Laskar Sambernyawa dalam 10 pertandingan Super League 2025-2026.

Belum diketahui nasib mantan pemain pemain SC Cambuur itu bersama Persis, apakah berlanjut atau dicopot dari kursi kepelatihan.

Untuk sementara manajemen Persis menunjuk Tithan Suryata sebagai caretaker.

Tithan Suryata bahkan langsung debut saat derbi Mataram kontra PSIM Makassar, Sabtu (8/11) lalu di Stadion Manahan, Solo, dengan skor akhir 2 – 2.

Tithan Suryata hampir pasti memimpin Persis saat laga tandang melawan tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026, Minggu (23/11) malam di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Di sela break kompetisi karena FIFA Matchday, tim kepelatihan Persis Solo terus memperkuat strategi dan membangun kekompakan skuad.

Tim kepelatihan terus menjalankan program latihan untuk meningkatkan performa tim kebanggaan masyarakat Kota Solo.