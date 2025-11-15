JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

Sabtu, 15 November 2025 – 14:22 WIB
Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United - JPNN.com Bali
Pelatih Persis Solo Peter de Roo diistirahatkan sementara waktu oleh manejemen. Posisinya digantikan Caretaker Tithan Suryata untuk laga kontra PSIM Yogyakarta dan Bali United. Foto: Instagram @peter_de_roo

bali.jpnn.com, SOLO - Peter de Roo hilang dari skuad Persis Solo.

Pelatih berkebangsaan Belanda itu diistirahatkan manajemen Persis setelah serangkaian hasil buruk Laskar Sambernyawa dalam 10 pertandingan Super League 2025-2026.

Belum diketahui nasib mantan pemain pemain SC Cambuur itu bersama Persis, apakah berlanjut atau dicopot dari kursi kepelatihan.

Baca Juga:

Untuk sementara manajemen Persis menunjuk Tithan Suryata sebagai caretaker.

Tithan Suryata bahkan langsung debut saat derbi Mataram kontra PSIM Makassar, Sabtu (8/11) lalu di Stadion Manahan, Solo, dengan skor akhir 2 – 2.

Tithan Suryata hampir pasti memimpin Persis saat laga tandang melawan tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026, Minggu (23/11) malam di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Baca Juga:

Di sela break kompetisi karena FIFA Matchday, tim kepelatihan Persis Solo terus memperkuat strategi dan membangun kekompakan skuad.

Tim kepelatihan terus menjalankan program latihan untuk meningkatkan performa tim kebanggaan masyarakat Kota Solo.

Peter de Roo diistirahatkan manajemen Persis setelah serangkaian hasil buruk Laskar Sambernyawa dalam 10 pertandingan Super League 2025-2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persis Peter de Roo persis solo Tithan Suryata Caretaker bali united Bali United vs Persis Bali United vs Persis Solo Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

  2. Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United - JPNN.com Bali
    Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United
  3. Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU