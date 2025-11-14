Respons Rizky Ridho Masuk Nominasi FIFA Puskas Award 2025, Syok Plus Bangga

JPNN.com

Jumat, 14 November 2025 – 19:33 WIB
Kapten Rizky Ridho masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025 berkat gol indahnya ke gawang Arema FC di ajang Liga 1 2024-2025. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gol indah bek Persija Jakarta sekaligus Timnas Indonesia Rizky Ridho masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025.

Gol yang membuat nama Rizky Ridho masuk nominasi terjadi saat Persija melawan Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, 9 Maret 2025 silam.

Pada laga tersebut, Persija kalah dari Arema FC dengan skor 1 – 3. Meski Persija kalah, gol Rizky Ridho jadi sorotan.

Momen Rizky Ridho mencetak gol terjadi saat ia berlari dari belakang melakukan overlapping dan menerima umpan dari Ryo Matsumura.

Setelah sempat sekilas memantau posisi penjaga lawan, dengan teknik dan akurasi mumpuni yang didukung insting tajamnya, Rizky Ridho melepaskan tembakan dari tengah lapangan.

Kiper Arema FC, Lucas Frigeri yang sudah terlanjur out of position tak mampu menjangkau bola yang meluncur deras ke gawangnya.

Gol Rizky Ridho pada laga pekan ke-26 itu juga berhasil memenangi penghargaan gol terbaik Liga 1 2024-2025.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa masuk nominasi Puskás Award.

