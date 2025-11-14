Gol Indah Rizky Ridho Masuk FIFA Puskas Award 2025, Bersaing dengan Lamine Yamal

JPNN.com

Bek Persija sekaligus Timnas Indonesia Rizky Ridho berselebrasi seusai mencetak gol. Gol indah Rizky Ridho saat menjebol gawang Arema FC pada kompetisi Liga 1 2024-2025 masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar gembira untuk sepak bola Indonesia.

Bek Persija sekaligus Timnas Indonesia Rizky Ridho masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025 berkat gol indahnya yang dicetak di kompetisi Liga 1 2024-2025.

Gol yang membuat nama Rizky Ridho masuk nominasi terjadi saat Persija melawan Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, 9 Maret 2025 silam.

Pada laga tersebut, Persija kalah dari Arema FC dengan skor 1 – 3. Meski Persija kalah, gol Rizky Ridho jadi sorotan.

Momen Rizky Ridho mencetak gol terjadi saat ia berlari dari belakang melakukan overlapping dan menerima umpan dari Ryo Matsumura.

Setelah sempat sekilas memantau posisi penjaga lawan, dengan teknik dan akurasi mumpuni yang didukung insting tajamnya, Rizky Ridho melepaskan tembakan dari tengah lapangan.

Kiper Arema FC, Lucas Frigeri yang sudah terlanjur out of position tak mampu menjangkau bola yang meluncur deras ke gawangnya.

Gol Rizky Ridho pada laga pekan ke-26 itu juga berhasil memenangi penghargaan gol terbaik Liga 1 2024-2025.

