Carlos Parreira Resmi Jadi Pelatih Madura United, Ini Alasan Manajemen

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United punya pelatih baru setelah Angel Alfredo Vera digeser menjadi direktur teknik.

Ia adalah Carlos Parreira. Pelatih berkebangsaan Brasil itu menangani Madura United setelah diumumkan secara resmi oleh manajemen, Kamis (13/11) kemarin.

Menurut Direktur PT. Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Annisa Zhafarina, keputusan mendatangkan Carlos Parreira telah melalui diskusi yang panjang dan pertimbangan matang.

Nisa, sapaan akrabnya menilai Carlos Parreira adalah sosok yang tepat untuk membangun mental dan karakter pemain Madura United.

Carlos Parreira juga dikenal sebagai pelatih yang disiplin.

"Madura United membutuhkan sosok pelatih yang tidak hanya paham taktik, tetapi juga mampu membangun mental dan karakter pemain.

Dari hasil diskusi internal, kami sepakat bahwa Coach Carlos Parreira adalah sosok yang paling tepat untuk membawa semangat baru bagi tim ini," ujar Annisa Zhafarina dilansir dari laman ILeague.

Pengalaman Carlos Parreira bersama klub-klub di Amerika Latin dan Asia menambah curriculum vitae sang pelatih yang membuat manajemen kepincut mendatangkannya ke Madura United.