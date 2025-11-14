Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

JPNN.com

Jumat, 14 November 2025 – 07:22 WIB
Pemain PSM Makassar berduel dengan pemain Madura United pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Minggu (2/11) lalu. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda kepada PSM Makassar dan Madura United. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, DENPASAR - PSM Makassar rugi besar menjelang laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 kontra PSBS Biak di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (21/11) mendatang.

Kerugian besar itu dipicu sanksi yang dijatuhkan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI kepada PSM Makassar.

Dalam sidang yang digelar 6 November 2025, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda dan larangan bertanding kepada sejumlah klub, salah satunya PSM Makassar.

Komdis PSSI memberikan sanksi denda kepada PSM Makassar saat menjamu Madura United pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Minggu (2/11) lalu.

“Menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 60 juta kepada PSM Makassar,” tulis Komdis PSSI dilansir dari laman federasi.

Sanksi denda itu dijatuhkan Komdis PSSI karena terdapat beberapa suporter PSM Makassar memasuki area lapangan pertandingan di belakang gawang tim dari arah tribune utara.

Kerugian yang dialami PSM Makassar kian bertambah setelah Komdis PSSI memberikan sanksi denda tambahan sebesar Rp 60 juta.

Sanksi denda itu dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan suporter PSM Makassar yang nekat menyalakan flare di tribune selatan dan di depan pintu masuk stadion.

