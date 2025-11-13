Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 17:48 WIB
Pemain Bali United U20 I Wayan Diva Wijaya Kusuma mendapat kesempatan latihan bersama pemain senior Bali United saat latih tanding dengan Perseden Denpasar, Rabu (12/11) kemarin di training camp klub. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United terus berusaha mengorbitkan pemain muda masuk skuad senior.

Setelah Dewa Gede Aris Sanjaya, giliran I Wayan Diva Wijaya Kusuma mendapat kesempatan latihan bersama pemain senior Bali United saat latih tanding dengan Perseden Denpasar, Rabu (12/11) kemarin di training camp klub.

Diva Wijaya Kusuma merupakan pemain Bali United U20 yang sedang tampil di Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025-2026.

“Saya senang dan bangga karena mimpi dari kecil bisa latihan dan bertanding bersama tim senior Bali United.

Perbedaan tentu ada dengan tim Bali United Youth terutama dalam intensitas permainan di lapangan,” ujar Diva Wijaya dilansir dari laman klub.

Latih tanding bersama itu untuk menunjang persiapan kedua tim yang berkompetisi berbeda kasta saat ini dalam mewakili pulau Bali di tingkat Nasional.

Diva Wijaya tampil pada babak kedua bersama Dewa Gede Aris dan Deva Laksmana dalam memberikan perlawanan Perseden Denpasar.

“Tentu ada perbedaan yang saya rasakan sehingga apa yang saya dapatkan di tim Youth, saya coba bawa ke tim senior.

Diva Wijaya Kusuma merupakan pemain Bali United U20 yang sedang tampil di Elite Pro Academy (EPA) Super League dan kini bersempatan latihan dengan tim senior
