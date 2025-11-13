JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga

Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga

Kamis, 13 November 2025 – 08:59 WIB
Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga - JPNN.com Bali
Gelandang muda Made Tito mendapat kesempatan turun ke lapangan menjadi pemain pengganti pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kontra Bhayangkara FC, Jumat (7/11) lalu. Made Tito absen cukup lama gegara cedera lutut. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suporter kini bisa kembali menikmati permainan gelandang Made Tito Wiratama setelah absen setahun terakhir.

Momen itu terjadi saat Made Tito mendapat kesempatan turun ke lapangan menjadi pemain pengganti pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kontra Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11).

Made Tito masuk pada menit ke-77 menggantikan Kadek Agung.

Baca Juga:

Namun, sayang Made Tito gagal menghadirkan kemenangan untuk Bali United setelah takluk dari tuan rumah Bhayangkara FC dengan skor 1 – 2.

Made Tito menepi sejak akhir November 2024 lalu setelah mengalami cedera lutut pada laga Bali United kontra Dewa United.

Meski kecewa dengan hasil akhir yang diperoleh Bali United, tetapi Made Tito tetap bangga dengan kondisi timnya musim ini yang terus berjuang dan berproses menjadi lebih baik.

Baca Juga:

“Saya bangga dengan tim ini dan bersyukur bisa berbagi di lapangan bersama lagi.

Bukan hasil yang diinginkan, tetapi perjuangan dan hati yang selalu ada untuk terus berusaha,” ujar Made Tito dilansir dari laman klub.

Gelandang muda Made Tito mendapat kesempatan turun ke lapangan menjadi pemain pengganti pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kontra Bhayangkara FC
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Made Tito Made Tito Wiratama bali united cedera Bhayangkara FC Bhayangkara FC vs Bali United cedera lutut Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga - JPNN.com Bali
    Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga
  2. Pesan Haru Kapten Timnas U17 Setelah Laju Indonesia Terhenti, Semangat - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Kapten Timnas U17 Setelah Laju Indonesia Terhenti, Semangat

  3. Kemenangan Indonesia Kontra Honduras Dibayar Mahal, Putu Panji Cedera - JPNN.com Bali

    Kemenangan Indonesia Kontra Honduras Dibayar Mahal, Putu Panji Cedera

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU