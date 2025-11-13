Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suporter kini bisa kembali menikmati permainan gelandang Made Tito Wiratama setelah absen setahun terakhir.

Momen itu terjadi saat Made Tito mendapat kesempatan turun ke lapangan menjadi pemain pengganti pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kontra Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11).

Made Tito masuk pada menit ke-77 menggantikan Kadek Agung.

Namun, sayang Made Tito gagal menghadirkan kemenangan untuk Bali United setelah takluk dari tuan rumah Bhayangkara FC dengan skor 1 – 2.

Made Tito menepi sejak akhir November 2024 lalu setelah mengalami cedera lutut pada laga Bali United kontra Dewa United.

Meski kecewa dengan hasil akhir yang diperoleh Bali United, tetapi Made Tito tetap bangga dengan kondisi timnya musim ini yang terus berjuang dan berproses menjadi lebih baik.

“Saya bangga dengan tim ini dan bersyukur bisa berbagi di lapangan bersama lagi.

Bukan hasil yang diinginkan, tetapi perjuangan dan hati yang selalu ada untuk terus berusaha,” ujar Made Tito dilansir dari laman klub.