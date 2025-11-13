Tomas Trucha Mengincar Kemenangan Kedua, PSBS Biak Siap-siap Saja Jadi Korban

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 08:39 WIB
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha mengincar kemenangan kedua setelah debutnya berakhir manis dengan mengalahkan Dewa United, Minggu (9/11) lalu. Foto: Instagram @psmmakassar

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Kepercayaan diri Tomas Trucha meningkat setelah debutnya bersama PSM Makassar pada Minggu (9/11) lalu meraih hasil positif.

Pada laga perdananya di Liga Indonesia, Tomas Trucha mengantar Pasukan Ramang mengalahkan Dewa United dengan skor 1 – 0 berkat gol yang dicetak Abu Kamara menit ke-32.

Kemenangan itu menjadi modal positif PSM Makassar saat laga kandang pekan ke-13 Super League 2025-2026 melawan PSBS Biak di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (21/11) mendatang.

Tomas Trucha optimistis skuad Juku Eja kembali ke jalur kemenangan pada laga tersebut melihat performa Akbar Tanjung Cum sius.

“Kemenangan yang kami raih adalah buah dari kerja keras seluruh elemen klub.

Bukan hanya kerja pelatih dan pemain, tetapi juga milik semua pihak yang bekerja di tim ini,” ujar Tomas Trucha dilansir dari laman ILeague.

Pelatih berkebangsaan Republik Ceko ini melihat potensi besar di skuadnya.

Para pemainnya memiliki karakter yang kuat untuk bersaing di level tertinggi.

