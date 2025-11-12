Pesan Haru Kapten Timnas U17 Setelah Laju Indonesia Terhenti, Semangat

JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 20:09 WIB
Kapten Timnas U17 Indonesia Putu Panji Apriawan berduel dengan pemain Brasil saat Kualifikasi Grup H Piala Dunia U17 2025. Putu Panji meminta maaf gagal membawa Timnas U17 Indonesia melaju ke babak 32 besar Piala Dunia U17. Foto: Instagram @putupnji17

bali.jpnn.com, DENPASAR - Timnas U17 Indonesia berhasil mengukir sejarah di Piala Dunia 2025 yang berlangsung di Qatar.

Untuk kali pertama, skuad Garuda Muda berhasil meraih kemenangan di Piala Dunia 2025.

Momen itu terjadi ketika anak asuh Nova Arianto berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2 – 1.

Gol kemenangan skuad Garuda Muda tercipta melalui penalti Evandra Florasta pada menit ke-52 serta Fadly Alberto Hengga menit 72.

Satu gol balasan Honduras lahir dari titik penalti lewat Luis Suazo menit ke-54.

Namun, kemenangan atas Honduras harus dibayar dengan cedera yang menimpa bek sekali kapten Timnas U17 Indonesia Putu Panji Apriawan.

Pemain Bali United itu cedera setelah terlibat duel udara dengan pemain Honduras.

Pada pertandingan sebelumnya melawan Brasil, Putu Panji juga sempat mengalami masalah menjelang laga usai.

Putu Panji pun meminta maaf karena gagal membawa Timnas U17 Indonesia melangkah lebih jauh di Piala Dunia U17 2025 Qatar.
